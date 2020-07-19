قيادي حوثي يعدم شقيقيه رميا بالرصاص وسط صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدم مشرف تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية على قتل شقيقه، أمس الجمعة، وسط العاصمة صنعاء.



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وقال شهود عيان إن المشرف الحوثي المدعو محمد الكهالي، قام بإطلاق الرصاص الحي على شقيقه بسبب رفضه الانضمام للمليشيا.

وبين الشهود أن المشرف الحوثي الكهالي، ظهرت عليه هذه السلوكيات الغريبة بعد أن حضر العشرات من الدورات الثقافية التابعة للمليشيا.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت في حي الصافية بين المشرف الحوثي وعدد من عناصر الأمن أثناء محاولتهم القبض عليه