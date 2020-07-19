شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة .. حيوان غريب يرهب سكان ريف اليمن ويسرق حليب الابقار والاغنام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبب حيوان يعيش في بعض أرياف اليمن بخوف لدى ملاك الماشية بعد ان تم اكتشافه وهو يمتص حليب الأبقار .

الحيوان يطلقون عليه اسم حيوان يملك جلد مدرع ويواجه السكان صعوبة في قتلة بعد ان شكل خطر عليهم من خلال امتصاص حليب الأبقار والأغنام .