شكرا لبحثكم عن خبر ملكة بريطانيا تمنح جامع تبرعات عمره 100 عام لقب السير والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - (رويترز) - منحت الملكة إليزابيث الكابتن توم مور، البالغ من العمر 100 عام، لقب ”السير“ يوم الجمعة اعترافا بجهود الرجل الذي أصبح بطلا قوميا في بريطانيا بجمعه ملايين الجنيهات الاسترلينية لصالح العاملين في مجال الصحة خلال جائحة كوفيد-19.
وجمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.
وابتسمت الملكة البالغة من العمر 94 عاما وهي تقلد مور اللقب في مراسم في الهواء الطلق في قلعة وندسور.
وقال مور الذي ارتدى سترة سوداء وكان يستند إلى إطار المشي ”أشكرك كثيرا“.
وقالت الملكة ”رائع... يا له من مبلغ مذهل الذي جمعته“، قبل أن تقوم بتحية أسرة مور.
ولمست مساعي الكابتن توم قلوب الناس في بريطانيا وخارجها في وقت يواجهون فيه أزمة جائحة كورونا.
وأصبح مور بالفعل عقيدا فخريا وعضوا فخريا في فريق الكريكيت الإنجليزي.
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