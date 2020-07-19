شكرا لبحثكم عن خبر اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على تويتر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - (رويترز) - تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر، منها حساب جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ومايك بلومبرج ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست للاختراق الإلكتروني فيما يبدو يوم الأربعاء.
كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).
وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة.
وقالت تويتر في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا في وقت قريب.
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