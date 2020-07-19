شكرا لبحثكم عن خبر وكالة: أمير الكويت يخضع لفحوص بالمستشفى وولي العهد يتولى بعض مهامه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر 91 عاما دخل مستشفى يوم السبت لإجراء فحوص طبية وأن ولي العهد سيتولى بعض مهامه.

وقالت الوكالة أن الشيخ صباح الذي يحكم الكويت منذ عام 2006 سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت الوكالة في بيان منفصل أن أمرا أميريا صدر بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع ”ببعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتا“.

وكان الشيخ صباح دخل مستشفى في الولايات المتحدة العام الماضي خلال زيارة رسمية بعد تعرضه لما وصفه مكتبه بانتكاسة صحية في الكويت في أغسطس آب. وعاد الأمير إلى البلاد في أكتوبر تشرين الأول.

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وأصدر محافظ بنك الكويت المركزي بيانا يوم السبت أكد فيه قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية. وتربط الكويت العملة بسلة عملات لأكبر شركائها التجاريين.

وعدلت ستاندرد اند بورز يوم الجمعة النظرة المستقبلية للكويت إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“، قائلة إنها تتوقع ألا يكون صندوق الاحتياطي العام كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وتسعى الحكومة لدعم مالياتها التي تضررت بتراجع اسعار النفط ووباء فيروس كورونا.