شكرا لبحثكم عن خبر حكومة هادي تبشر المعلمين في مناطق سيطرتها بالمرتبات والعلاوات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الطوائ، د.سالم أحمد الخنبشي، بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لمعلمي وموظفي التربية والتعليم، للفترة من 2014 حتى 2017.

جاء ذلك في مذكرة وجهها نائب رئيس الوزراء الخنبشي إلى كل من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية، وتحصل الإعلام التربوي على نسخة منها.

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وأوضح الدكتور الخنبشي، في مذكرته، أن التوجيه بعملية صرف العلاوات وطبيعة العمل والتسويات جاء بناء على مذكرة من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بهذا الخصوص.

وشدد نائب رئيس الوزراء على وزارة المالية بضرورة الإسراع في عملية الصرف ليتم استقبال العام الدراسي الجديد دون إرباك أو عرقلة، وفقا لما جاء في المذكرة.

تجدر الإشارة إلى رئاسة الوزراء وجهت في 17/2/2020 مذكرة لوزيري الخدمة المدنية والمالية بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لموظفي التربية والتعليم، إلا أنه وبسبب أزمة جائحة كورونا وتداعياتها تم تأجيل عملية الصرف.