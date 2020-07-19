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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 07:50 صباحاً - شاهد بالفيديو.. مذيعة قناة العربية تذهل الجميع بجمالها الساحر وتخلع ملابسها على الهواء مباشرة
في لقطة غريبة، خلعت مذيعة قناة “العربية السعودية” مها عبدالله قميصها (الجاكت) على الهواء مباشرة ليعطيها أحد الأطباء حقنة ، للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.
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وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، في ذراعها الأيسر، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.
جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.
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