شكرا لقرائتكم خبر عن رغد وكل عائلة صدام حسين يبكون من شدة القهر.. لن تصدق ابداً ماذا فعلت السلطات العراقية بجثة صدام حسين وولديه قصي وعدي (4 صور ابكت العراقيين) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 07:50 صباحاً - رغد وكل عائلة صدام حسين يبكون من شدة القهر.. لن تصدق ابداً ماذا فعلت السلطات العراقية بجثة صدام حسين وولديه قصي وعدي (4 صور ابكت العراقيين)

كشف مصدر عراقي ، تفاصيل ما تم تداوله حول جثة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، المختفية، ومحاولات نبش قبره.

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وقال مصدر مقرب من عائلة صدام حسين في تصريحات لقناة “العربية” إنهم كانوا على علم بوجود نية لنبش وتفجير قبر صدام حسين، خلال أحداث تحرير قرية “العوجة” جنوبي تكريت، مسقط رأس صدام حسين.

وأشار المصدر : “علمنا أن هناك حديث عن تفجير قبر الرئيس الراحل صدام حسين وأبنائه عدي وقصي من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، أثناء تحرير مدينة تكريت”.

وتابع “عندما علمنا بتلك الأنباء تم نقل جثمان صدام حسين هو وابنيه عدي وقصي، قبل دخول الحشد إلى مكان مجهول تحسبا من نبش القبر أو إخراج الجثمان من مكانه”.

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وأشار مصدر آخر إلى أنه رغم مرور 5 سنوات على تحرير قرية العوجة، إلا أن أهلها يخشون العودة، خشية تعرضهم للانتقام أو الاعتقال.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصادر مقربة من صدام حسين وصيته بشأن جثمانه بعد موته.

وقال الموقع، إنه تم نقل جثمان الرئيس العراقي الأسبق قبل التفجير الذي قام به الجيش العراقي والحشد الشعبي داخل قبر الرئيس الأسبق عام 2015، بعد تحرير قرية العوجة من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث مسقط رأس عائلة وعشيرة صدام حسين.

وأضاف أن ما حدث من تفجير القبر، كان محاولة للتغطية على عملية النقل التي جرت إلى مكان مجهول، مؤكدا أن كلمة السر فيما حدث كانت وصية تركها صدام حسين قبل إعدامه لعشيرته، والتي بموجبها توجب نقل الجثمان إلى مكان آخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

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