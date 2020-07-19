شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـل .. أنتشار صورة فاضحة لوالدة أمير قطر الشيخة "موزا" وهي تمارس هذا الفعل المُخل .. شاهد (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 07:50 صباحاً - عاجـل .. أنتشار صورة فاضحة لوالدة أمير قطر الشيخة “موزا” وهي تمارس هذا الفعل المُخل .. شاهد (صورة)

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "الأمير الوالد" والشيخة موزا، مثيرا تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الصورة نشرها الشيخ خليفة بن حمد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ليل الجمعة إلى السبت، بلا تعليق ومكتفيا بـ"ايموجي" القلب، لتنال الصورة أكثر من نحو 5 آلاف تفاعل حتى كتابة هذا التقرير.

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وبرز موضوع الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) بين تعليقات النشطاء لتنقسم بين مؤيد ومعارض لمواقف الدول في هذه الأزمة التي دخلت عامها الرابع في يونيو/ حزيران الماضي.

ويذكر أن الشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد" تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995 وبدأ في عهده تصدير قطر للغاز المسال سنة 1996، ليرتفع دخل البلاد بشكل سريع. قبل أن تصبح قطر سنة 2006 أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

وأعلن الشيخ حمد في 25 يونيو/ حزيران 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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