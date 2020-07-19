شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. رجل أعمال يقتل شقيقيه رميًا بالرصاص ويتحصن في عقار لهما بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم رجل أعمال بالعاصمة صنعاء على قتل أخويه رمياً بالرصاص.

وقال مصدر محلي لـ”يمن اتحادي” إن رجل الأعمال محمد محمد الكهالي نجل رجل الأعمال محمد الكهالي مؤسس شركة الكهالي للصرافة أقدم على قتل أخويه الساعة الخامسة عصر اليوم السبت.

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وأضاف المصدر أن حادثة القتل تمت داخل عمارة مملوكة للمجني عليهما بجولة 45 تقاطع شارع خولان.

وأشار المصدر إلى أن الجاني ما يزال متحصنًا بداخل العمارة و يرفض تسليم نفسه للسلطات الأمنية حتى اللحظة.

يذكر أن والد الجاني والمجني عليهما محمد الكهالي قتل قبل عشر سنوات في حادثة ثأر قبلي في رداع بمحافظة البيضاء.