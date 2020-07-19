شكرا لقرائتكم خبر عن محامي “خالد الدوسري” يفجر مفاجأة.. ويكشف عن دليل براءة موكله بعد إخفائه عمدًا .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سعود بن قويد، محامي المسجون السعودي في أمريكا خالد الدوسري، عن مستند جديد يؤكد عدم صلاحية موكله للمحاكمة بسبب مرض نفسي، مؤكدًا أن المستند أُخفي عمداً ولم يقدم للمحكمة.

وقال “بن قويد” في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”: في النظام الأمريكي عند القبض على متهم يتم كتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية ويزود المحكمة بهذا التقدير ففي ?? فبراير ???? اعتقل خالد وفي ?? مارس ???? صدر التقرير الطبي الذي يوضح عدم صلاحية خالد للمحاكمة ولكن تم إخفاءها ولم يزود بها ملف القضية حتى الآن.

وتابع: اتضح من هذه الوثيقة دليل لا يقبل الشك بتأكيد إصابة خالد بمرض الانفصام مما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانونًا وهذا من المسلمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة.