شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة ومفاجأة في اتفاق الرياض .. مصادر تكشف عن الجهة التي ستتولى الملف الأمني في العاصمة الموقتة عدن بعكس كل التوقعات السابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، إن المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حققت تقدما جديدا في الشق السياسي للإتفاق خلال الساعات الماضية.

وأضافت المصادر، أن هناك توافق مبدئي بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي حول الجهة التي ستتولى الملف الأمني للعاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض.

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وبحسب المصادر، فإن المهام الأمنية لمدينة عدن، سيتم تسليمها للواء الثالث حراس جمهورية، من القوات التي يقودها العميد طارق محمد صالح الأحمر.

يأتي ذلك وسط تضارب الأنباء حول الجهة التي سيتم تسليمها الملف الأمني لمدينة عدن، بموجب اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية لإنهاء التوتر بين الشرعية والانتقالي في المحافظات الجنوبية، وكانت مصادر متعددة قالت ان الملف الأمني لعدن سيكون للانتقالي، فيما آخرى أكدت أن الشرعية ستستلم الملف الأمني مقابل أن يكون منصب محافظ عدن للانتقالي .