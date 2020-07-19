شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : الحوثيون يرتكبون جرائم إبادة جماعية بحق شباب طوق العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال معمر الارياني وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف بها، امس السبت، أن جماعة الحوثي ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق شباب طوق صنعاء.

وأعتبر الارياني، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ، رصدها المشهد اليمني ، أن ما تقوم به المليشيا من حشد بالترغيب والترهيب للمغرر بهم من أبناء القبائل في قرى وعزل مديريات طوق صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسمى النكف القبلي بهدف تعويض خسائرها البشرية الفادحة والزج بهم في جبهات القتال دون أي خبرة قتالية هي جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.

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وأضاف: المعلومات الواردة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي تؤكد أن عدد من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها ولم يتبق فيها سوى كبار السن والنساء بعد أن غسلت جماعة الحوثي عقولهم ودفعت بهم لمحارق موت مفتوحة، بينما قيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة المختطفة صنعاء.

وتابع: نوجه الدعوة لمشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز جماعة الحوثي وعدم الرمي بأنفسهم وفلذات أكبادهم لموت محقق في جبهات القتال ضد الدولة والجمهورية وإخوانهم اليمنيين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خدمة لمخططها الانقلابي والمشروع التوسعي لملالي إيران.

وتواصل جماعة الحوثي حشد الشباب ورجال القبائل إلى محارق الموت، بشكل يومي في مختلف جبهات القتال مع قوات الجيش اليمني ورجال القبائل.