شكرا لمتابعة خبر عن وفد حضرموت يدلي باول تصريح من العاصمة السعودية .. ويوضح ما يدور في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الرسمي لوفد حضرموت التفاوضي القاضي أكرم نصيب العامري ، بأنه يأتي على رأس أولويات وفد حضرموت ، إقرار ان يكون تمثيل حضرموت لأبنائها سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا .

وقال في تغريدة على حسابه في ’’تويتر‘‘ : «لم نأت للتوقيع على أي صيغ جاهزة، بل لتقديم رؤية حضرموت أمام الأشقاء وبقية الأطراف ذات العلاقة بملف مشاورات اتفاق الرياض» .

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وأوضح العامري بأن وفد حضرموت الذي وصل إلى العاصمة الرياض ‏بدعوة كريمة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية قد عقد لقاءات ودية ببعض ممثلي الأطراف لمشاورات تنفيذ ‎اتفاق الرياض، شاكرًا الأشقاء في المملكة على حسن وحفاوة الاستقبال.