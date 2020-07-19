شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هيفاء وهبى تتحدى الجميع بفستان مفتوح يكشف فخذيها ويظهر كل مفاتنها أمام مجموعة من الرجال والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 04:50 صباحاً - شاهد .. هيفاء وهبى تتحدى الجميع بفستان مفتوح يكشف فخذيها ويظهر كل مفاتنها أمام مجموعة من الرجال

أثار فستان ارتدته الفنانة هيفاء وهبي خلال حفل لبرنامج "ستار أكاديمي" الخميس، ضجة بين مستخدمي اليويتوب، عندما ظهرت وهبي بفستان أسود شفاف.

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وتنوعت التعليقات بين انتقادات لبعض المستخدمين وبين دفاع من المعجبين بوهبي، من هذه التعليقات:

"جووو وود": "محد يختلف على جمالها وغنجها بس اللبس اوفر نقطه سيئة جديده على هيفاء يعني هي حلوه واشتهرت خلاص ونجحت وكسبت جماهيرية العرب ليه؟"

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"عبدالرحمن ال سعيد": "هيفاء ملكة جمال اناقة وخلاص كلنا بنتابع مشاهير الغرب والاجيال الي جايه تعودنا على كذا ترا خلاص عادي بطلو عقدة تخلف.."

"Azza Mahrou": "حقيقه الامر ..ان الإخوة العرب ما بتصدق تلاقي فرصه تشتم فيها مصر ..وكأن مصر هي اللي جابت هيفاء من بيتها ولبستها كده .."

"Najwa": "هيفا مش عريانة هي لابسة شورت ضيق بني يشبه لون اللحم مو اكثر."

"Heektor Freedoom": "واحنا كمان بحبك هيفاء ملكة جمال الكون فعلاً أسطورة لن تتكرر هيفاء وهبي."

"m kholio": "انا مش عارف كمية الناس اللي داخلة تشتم دي .. اليوتيوب مش بيجيبلك حاجة غير لما انت بتدور عليها بنفسك ..وبالتالي انت داخل هنا بمزاجك وبإرادتك الحرة، لما بتكرهوها كده، بتشوفو فيديوهاتها ليه؟.. "

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