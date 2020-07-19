شكرا لبحثكم عن خبر عريس يمني يطبع دعوات زفافه على "كمامات" (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر قيام أحد العرسان بطباعة دعوة زفافه على كمامات كنوع من التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأظهرت الصورة مجموعة من الكمامات طبع عليها تفاصيل حفل الزفاف متضمنة نصائح للاحتراز من فيروس كورونا. Advertisements وبلغ عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً 1576 منها 440 وفاة و695 تعافي.

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