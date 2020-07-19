شكرا لبحثكم عن خبر حليمة بولند تواجه اتهامات خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام ... وهكذا دافعت عن نفسها .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عن صمتها بشأن التقارير التي تزعم متاجرتها بالسلاح والأعضاء البشرية.

وكان تم الزج باسم حليمة بولند في لائحة تتضمن 5 من المشاهير المتهمين بغسل الأموال وبارتكاب مخالفات أخرى كبيرة.

وردت بولند على تلك المزاعم من خلال مقطع مصور شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات"، الذي نفت فيه بشكل قاطع تلك الاتهامات، كما رفضت تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية والسلاح الموجهة إليها.

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وأشارت إلى أنها دائما ما تعاني الزج باسمها في أي قضية كبرى تشغل الرأي العام، موضحة أنه اتضح لها أن ذات الحسابات التي زجّت باسمها في التورط بقضية "الصندوق الماليزي" هي ذاتها الحسابات التي زجّت اسمها في قضايا تجارة السلاح والأعضاء البشرية.

وتابعت في نفس المقطع المصور: "والله ما كنت ناوية أصور اليوم خلاص خلص اليوم عندي اضطريت إني أصور بهالوقت أجبروتوني عشان أرد على الإشاعات خلاص والله زهقت".

وأضافت: "عيب والله عيب.. ترا مو كده تدرون مشاهدات وشهرة والله عيب ارتقوا.. شوفولكم طريقة تانية أسلوب أرقى كفاية إسفاف وابتذال كفاية".