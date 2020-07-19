شكرا لبحثكم عن خبر إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت، امس ، المواجهات والتى وصفت بالأعنف بين الجيش الوطني ، ومليشيات الحوثيين في محافظة البيضاء.

و ذكرت وزارة الدفاع اليمنية ، أن "قوات الجيش الوطني شنت، مسنودة بالقبائل، هجوماً واسعاً على مواقع يتمركز فيهامليشيات الحوثيون في جبهة قانية شمالي البيضاء".

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وأكدت وزارة الدفاع اليمنية "تكبد الحوثيين، خلال الهجوم، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وعلن الجيش الوطني :ان 12 قتيلا وأسيرا من الحوثيين ووفقاً للجيش اليمني، "يعاني الحوثيون في جبهة قانية انهيارات كبيرة، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها بشكل يومي".

وكانت قوات الحكومة الشرعية قد أعلنت، في وقت سابق على لسان قائد اللواء 143 مشاة، العميد ذياب القبلي، السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم وصفه بالنوعي بإسناد من طيران التحالف العربي.