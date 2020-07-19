الحوثي يكشف عن مصير نصف راتب في عيد الاضحى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد على الحوثي، عن الاسباب الكامنة وراء قيام تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي ادى الى حدوث أزمنة خانقة في العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى نتيجة انعدام المشتقات النفطية.

وأشار الحوثي في تغريده رصدها “الخليج 365” على صفحته بالتويتر، بأن حجز سفن النفط يأتي بعد قيام حكومة الانقاذ الوطني بصرف نصف راتب للموظفين، الامر الذي دفع بتحالف العدوان الى احتجاز سفن المشتقات النفطية من أجل حرمان موظفي الدولة من استلام نصف راتب، كانت تعتزم الحكومة صرفه للموظفين قبل عيد الأضحى.

وقال : “أن استمرار الحصار يؤكد إجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي بحق المعلم وكل موظف بحرمانهم من مرتباتهم”، لافتاً الى الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني بسبب وطنيته ورفضه للعدوان.

وفي تغريدة اخرى أوضح عضو المجلس السياسي الى أن عملية الاحتجاز للسفن النفطية تأتي في ظل محاصرة دول العدوان للشعب، فضلاً عن حرمانه من الاستفادة من انخفاض سعر المشتقات النفطية ، إذ سيكون الفارق جليا خاصة مع رفع الأسعار في السعودية.

وأكد أن جريمة تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن والتضييق على المواطنين في حياتهم المعيشية هي من صنيعة العدوان.

وحمل الحوثي المجتمع الدولي المسؤولية عن ذلك، مؤكداً أن استمرار دول العدوان في احتجاز السفن النفطية يؤكد أن حديثهم عن الرواتب بمجلس الأمن ليس الا دغدغة للمشاعر فقط ، خاصة وأن مسألة الافراج عن سفن المشتقات النفطية يعني صرف نصف الراتب مع قدوم العيد.