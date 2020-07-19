شكرا لمتابعة خبر عن شابة مصريه ترفع دعوى قضائية ضد الفنان رامز جلال بتهمه صادمة هزت الوسط الفني بأكمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت محكمة جنح مصرية، دعوى تتهم الفنان رامز جلال، ومالك قنوات “أم بي سي”، بسرقة فكرة البرنامج الرمضاني “رامز مجنون رسمي” من كاتبة مصرية شابة، لرئاسة المحكمة لعلة عدم الاختصاص.

وعلى رئاسة المحكمة وفقا لقانون أصول المحاكمات، اتخاذ اللازم بشأن إحالة قضية سرقة فكرة برنامج رامز جلال للمحكمة للاقتصادية صاحبة الاختصاص النوعي.

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وجاء قرار المحكمة، اليوم السبت، التي حضرها محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة صاحبة فكرة برنامجه الرمضاني الذي نال شهرة كبيرة وانتشارا واسعا.

ونصت بالدعوى على قيام رامز ومالك القناة بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج، هيام كمال، والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وأضافت الدعوى، أن الكاتبة تمتلك فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذوا فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية، وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الكاتبة بطريقة احتيالية.

وأوضح نص الدعوى أن القائمين على سرقة فكرة البرنامج، اعتقدوا أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة ليقوموا بالاعتداء على حقها في المصنف المذكور…