شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : وفاة حيوان بري نادر بعد ساعات من اطلاق سراحه في محافظة شبوة (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي حيوان الوشق العربي النادر، في محافظة شبوة شرقي اليمن، مع أحد السكان البدو في منطقة “خواو” في جبال "كور العوالق" بعد ساعات من محاولة إنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، قال الناشط البيئي، علي البعسي، في منشور على صفحته بـ’’فيسبوك‘‘، إن أحد البدو امسك بوشق بري صغير في منطقة ’’خواو‘‘ في جبال كور العوالق، كان قد افترس عليه بعض الأغنام، وتمكن البدوي من الإمساك به، حيث قام بعرضه بعد ذلك في سوق “يشبم" الشعبي.

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وحسب الناشط البعسي، فإن البدوي كان قد قام بقتل حيوان الوشق الأكبر، الذي افترس عليه بعض الأغنام، وتمكن من الإمساك بوشق صغير، مرفقاً له بصورة على حسابه الشخصي.

وأضاف دخلنا مع البدوي في مفاوضات طويلة بهدف إقناعه بإطلاقه ووافق بعد مشقة وتكفل أحد المواطنين ويدعي الصالح حسن بدفع 50 ألف ريال يمني له وأخذ الوشق لكنه توفي بعد ساعات.

من جهته، قال محمد مجور مدير عام حماية البيئة محافظة شبوة، إنه بعد أن تلقينا بلاغاً من الناشط البيئي، الأخ علي البعسي، توجهنا مباشرة إلى مكان تواجد الوشق في سوق ’’يشبم‘‘، لكن للأسف، وجدنا أن حيوان الوشق قد فارق الحياة، بسبب الضربات التي تلقاها أثناء القبض عليه، وربما ضاعفت حالة الخوف التي تعرض لها الوشق من تعرضه للموت”.

وأشاد خلال زيارته لمنزل المواطن صالح حسن صاحب المبادرة في محاولة إنقاذ الوشق، وأثنى عليه بالشكر نظير موقفه المشرف تجاه شبوة وحياتها البرية.

الوشق العربي أو ما يعرف بـ (عناق الأرض)، يعد من الحيوانات ’’المنقرضة النادرة‘‘، ويعيش في اليمن وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والأردن، إيران، والعراق وشبه الجزيرة العربية، الأناضول، والهند، وهو من الحيوانات الخطرة على الأغنام.