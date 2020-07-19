شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يهددون بقطع منظومة الاتصالات والإنترنت عن اليمن واغلاق المرافق العامة بشكل كامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هددت جماعة الحوثي ، بإيقاف منظومة الاتصالات والإنترنت التي تتحكم بها من صنعاء بشكل كامل، بسبب انعدام الوقود على حد زعمها .

وذكرت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بيان نشره موقع ’’سبأنت‘‘ التابع لها في صنعاء، أن المشتقات النفطية انعدمت في مناطقهم بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول التحالف العربي.

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وزعمت الشركة بأن قطاع الزراعة والنظافة تضررت بسبب انعدام المشتقات النفطية ، محذرة من أن مجال النظافة ستتوقف كافة الخدمات ما يؤدي إلى تكدس النفايات وانتشار الأوبئة.

الشركة قالت بان انعدام الوقود سيتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وخروج منظومة الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل.

ويرى سياسيون محليون أن تهديدات جماعة الحوثي بإيقاف خدمات الاتصالات والإنترنت هدفه الضغط من أجل السماح بدخول المشتقات النفطية التي تتاجر بها في السوق السوداء وتجني من وراء أرباح مالية باهظة تذهب لدعم جبهات القتال ضد الشرعية.

ويأتي رفض التحالف والحكومة الشرعية لدخول سفن المشتقات النفطية بعد قيام جماعة الحوثي بنهب عائدات الجمارك والضرائب للمشتقات النفطية من بنك الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين بالمحافظة وهو ما أكده المبعوث الأممي مؤخرا.