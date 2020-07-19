شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي : يطلع على مستجدات الأوضاع في حضرموت وتعز ولحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجري فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء امس اتصال هاتفي بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، اطلع من خلاله على مستجدات الأوضاع المحافظة بصورة عامة.

وأكد فخامة الرئيس، اهتمام الدولة بمحافظة حضرموت لأهميتها الوطنية والتنموية ومواقف أبناءها المشرفة مع الوطن في كل المراحل والمنعطفات والظروف.

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وقال فخامته " ان حضرموت ستحظى بالمزيد من الاهتمام على كافة الأصعدة التنموية والخدمية ومساعدة السلطة المحلية على تجاوز مختلف التحديات والصعاب".

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وأشاد بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأبناءها المخلصين وأدوارهم في تثبيت الأمن والاستقرار لمصلحة الوطن والمواطن.

كما أشاد بانحياز أبناء المحافظة الدائم لخيار الدولة والسلم ورفض الفوضى والانجرار للعنف بمختلف أشكاله.

وأكد رئيس الجمهورية اهتمامه بتلبية مطالب أبناء المحافظة بما يؤسس لدولة الاتحادية التي ينشدها اليمنيون.. دولة العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

من جانبه عبر محافظ حضرموت عن سروره بهذا الاتصال واهتمام ومتابعة فخامة الرئيس الدائمة بحضرموت ساحلها وواديها والوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعوبات.

وأشار الى ان حضرموت ستبقى على الدوام محافظة الأمن والسلام والاستقرار ورائدة للنهضة الحديثة التي يتطلع لها أبناءها في أطار اليمن الاتحادي الجديد وفي ظل قيادة الدولة الرشيدة.

كما أجرى فخامة الرئيس اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز نبيل شمسان للاطلاع على المستجدات الميدانية وبطولات الجيش والأوضاع في المحافظة.

وأكد فخامته على ضرورة توحيد جهود كل أنباء المحافظة بمختلف توجهاتهم وأطيافهم لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز جهود البناء والتنمية وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأكد ثقته بان جميع أبناء تعز سيعملون على الحفاظ على مكانة تعز التاريخية كحاضنة للفكر والثقافة والسلام، وداعم أساسي للجمهورية والدولة المدنية، والترفع عن الذاتية والمصالح الأنية الضيقة.

وقال رئيس الجمهورية" يجب ان يستوعب الجميع ان تعز دفعت الضريبة كثيرا وتستحق منكم ان تعملوا كفريق واحد من اجلها ومن اجل أنفسكم وأهلكم دون إقصاء أو تهميش لاحد، ان الوقت الحاضر يفرض على الجميع ان يتجاوزوا التحديات والحسابات الضيقة وان يضعوا مصلحة تعز اولا ً حيث لا يمكن لاحد ان يقصي الأخر".

وأشاد فخامة الرئيس بالجهود المبذولة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش وصمود أبناء تعز في مواجهة الصلف الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه عبر المحافظ عن تقديره لاهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية بعدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.. مشيدا بتوجيهاته الحكيمة النابعة من حرصه على تعز وأبناءها كغيرها من محافظات الوطن.

كما اجرى فخامته اتصالا هاتفيا مع محافظة لحج اللواء احمد تركي.. مشيدا بدون المحافظة في معركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة النظام والقانون القائمة على العدالة والمساواة والحكم الرشيد

وشدد على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الأدوار والجهود التنموية للنهوض بمختلف قطاعات ومجالات الحياة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على المواطنين.

واطلع فخامة الرئيس ، من المحافظ تركي، على مستجدات الأوضاع العامة في لحج وجهود تثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية، وكذا مجمل أوضاع واحتياجات لحج في مختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية، والصعوبات والمعوقات التي تواجه قيادة السلطة المحلية في لحج.. مثمنا مواقف وجهود المحافظ وكافة الأجهزة الحكومية العاملة لخدمة أبناء المحافظة.

من جانبه ثمن محافظ لحج اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بأوضاع محافظة لحج وأبنائها والعمل على توفير احتياجاتهم اللازمة وتخفيف معاناتهم، وكذا العمل على متابعة جهود قيادة السلطة المحلية في مختلف الجوانب والمجالات.