شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة "باب الحارة" تتجاوز كل الخطوط و تباعد بين فخذيها لتظهر منطقتها الحساسة .. شاهد (صورة فاضحة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 01:51 صباحاً - نجمة ”باب الحارة“ تتجاوز كل الخطوط و تباعد بين فخذيها لتظهر منطقتها الحساسة .. شاهد (صورة فاضحة) 2020/07/19 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج مباشر) أشعلت الفنانة السورية و نجمة مسلسل باب الحارة ليليا الأطرش مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركتها الجمهور صورة قديمة على خاصية الاستوري في انستقرام . 20598504 Advertisements وارتدت ملابس صيفية مكشوفة ومثيرة وهي برفقة ابنها . وعلقت : وهيك كان صباحي مع بيبي رجا انتوا كيف كان صباحكم ؟ 20598504 20598504

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