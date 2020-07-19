شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : حاكم دبي"محمد بن راشد" يتفاجئ قبل قليل بخبر كالصاعقة .. والرعب يعصف بقلوب الإماراتيين.. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عــــــاجل : حاكم دبي”محمد بن راشد“ يتفاجئ قبل قليل بخبر كالصاعقة .. والرعب يعصف بقلوب الإماراتيين.. شاهد

قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق في اتهامات تطال حاكم دبي “محمد بن راشد”، بـ”التواطؤ” مع أعمال تعذيب، بحسب ما نشرت وكالة “فرانس برس”، الجمعة.

64449727

Advertisements

وكان تحقيق أولي فتح في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في باريس ضد “بن زايد”، الذي رفعت بحقه دعوتان خلال زيارة رسمية له إلى العاصمة الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

يشار إلى أنه يمكن للعدالة الفرنسية بحكم “اختصاصها العالمي” في ما يتعلق بأخطر الجرائم، مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.

64449727