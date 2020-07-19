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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عاجـل : الكشف رسميا عن مصير الفنان ”محمد رمضان“ بعد ظهوره اليوم بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (شاهد صورة مسربة)

ظهر الفنان محمد رمضان، في أول صورة له بعد إصدار الحكم عليه بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية الطيار. 52926778 Advertisements وفي أول ظهور له وبصحبته مجموعة من الأصدقاء من نجوم المجتمع والرياضة، ظهر مع الكابتن محمود كهربا لاعب النادى الأهلي في البحر. ويذكر أن الفنان محمد رمضان قد بدأ فى تحضير مسلسل النجم الراحل أحمد زكى تأليف بشير الديك، وآخر أعماله مسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامي. 52926778 52926778

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