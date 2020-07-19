نشر صور جثتيمها على الفيسبوك.. رجل أعمال يقتل إثنين من إخوانه بطريقة بشعة

أقدم رجل أعمال على قتل إثنين من إخوانه عصراليوم الأحد في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



ونشر عبر حسابه على الفيسبوك نشر رجل الأعمال المدعو "محمد محمد الكهالي" صور إخوته "فائز، وكهلان"، بعد أن أقدم على قتلهم بطريقة بشعة والقاء بجثتيمها أمام منزله الواقع في حي 45 بشارع تعز في العاصمة صنعاء.



وقال الجاني في المنشور، أنه نفذ حكم الإعدام مناديا شخص يدعى "عبد الفتاح"، قائلا "ابشر بعزك ما حد مولاي غيرك"، وتحدث معلقون مقربون منه على حسابه أنه يعاني من حالة نفسية.



وقال شهود عيان "ان اخوانه القتلى هم أصغر منه سناً ، وذهبوا إليه للتطمن على حالته الصحية بعد رؤيتهم منشوراته على الفيسبوك مساء أمس الجمعة".



ومازال الجاني متحصن في منزله حتى لحظة كتابة الخبر 11مساء، ويرفض تسليم نفسه للقوات الأمنية التابعة للحوثيين التي تحاصر المنزل، في الوقت الذي يقول البعض "أنه أقدم على ارتكاب الجريمة بعد عودته من جبهة القتال الحوثية".