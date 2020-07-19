شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن معاقبة كل مخالف بعشرة ألف ريال وتغلق منافذ المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الأمن العام السعودي، السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات"، حتى نهاية يوم 12 من شهر ذي الحجة.
وأشار الأمن في تغريدته، إلى أنه "ستتم معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال".
وأضاف: "في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة".
ودعا الأمن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن "رجال الأمن سيباشرون عملهم على كافة الطرقات والممرات المؤدية إلى تلك المشاعر، لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول بدون تصريح".
يذكر أن يوم 12 من ذي الحجة يصادف 11 أغسطس، وفقا للحسابات الفلكية السعودية.
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