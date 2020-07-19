شاهد بالفيديو: خروج حمم بركانية من باطن الارض في اكبر دولة عربية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عراقيون خروج “حمم بركانية” من الأرض في منطقة صحراوية جنوبي مدينة النجف. ووثق أحد الأشخاص الفيديو، والذي أظهر خروج الدخان والحمم البركانية من باطن الأرض. وبحسب “الحرة”، فإن الفيديو تم تصويره قرب “بحر النجف” وتعرف باسم “واحة الرهبان”.
وقال خبير بالأحوال الجوية يدعى صادق عطية أكد خلالها أن ما يجري هو عبارة عن “انبعاث نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الوقت من العام”. وتبعد “واحة الرهبان” بنحو 75 كيلومترًا عن مدينة النجف، وتقع ضمن منطقة تدعى “آثار الطار” القريبة من بحر النجف وتضم كهوفًا ووديانًا، ويعتقد أنها غنية بالمعادن.
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