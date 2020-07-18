شكرا لبحثكم عن خبر انتحار فتاة باضرام النار في جسدها احتجاجا على تعسفات قيادي حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أضرمت فتاة شابة النار في جسدها، ما أدى لوفاتها، بمحافظة الضالع وسط اليمن، احتجاجا على أخذ قيادي حوثي محلي لقطعة أرض تعتمد عليها الأسرة في معيشتها.

وكتب في فيسبوك رئيس "المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر" نبيل فاضل،تفصيلا قال فيه، اليوم السبت، إن مشرف الحوثيين في منطقة شذان العود بمديرية قعطبة المدعو بشير الشرفي أجبر مالك الأرض على نقل إجارتها من الأسرة إليه.

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وأضاف أن أروى صالح المشرقي، البالغة من العمر 27 عاما، احتجت على سلب الأرض التي تستأجرها أسرتها وتعيش على عائداتها نصف قرن، لتنتهي محاولاتها بإشعال النار في جسدها.

وقال فاضل إن ذلك أدى "إلى وفاتها حرقا أمام صمت مطبق من قبل مشائخ ووجاهات وأعيان وسكان المنطقة".

وأشار إلى أن أسرة المشرقي فقدت أرضها التي ظلت تعتمد عليها، طوال العمر كمصدر دخل وحيد، وهو ما جعل الفتاة تقدم على الانتحار وتغليب الموت على حياة القهر والمعاناة، بحسب تعبيره.