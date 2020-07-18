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ضاحي خلفان يعلق على تظاهرة الانتقالي في المكلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق نائب رئيس شرطة دبي العميد ضاحي خلفان، على المظاهرات التي نظمها المجلس الانتقالي عصر امس في المكلا.

 

وكتب خلفان تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "كلام الأرض يسمعه السماء وينطق من يقل في فيه ماء".

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وأضاف: "ألا قولوا الحقيقة وأعلنوها.. مكلاكم بها كشف الغطاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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