شكرا لبحثكم عن خبر ضاحي خلفان يعلق على تظاهرة الانتقالي في المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق نائب رئيس شرطة دبي العميد ضاحي خلفان، على المظاهرات التي نظمها المجلس الانتقالي عصر امس في المكلا.

وكتب خلفان تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "كلام الأرض يسمعه السماء وينطق من يقل في فيه ماء".

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وأضاف: "ألا قولوا الحقيقة وأعلنوها.. مكلاكم بها كشف الغطاء".