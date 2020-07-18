شكرا لبحثكم عن خبر ضاحي خلفان يعلق على تظاهرة الانتقالي في المكلا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق نائب رئيس شرطة دبي العميد ضاحي خلفان، على المظاهرات التي نظمها المجلس الانتقالي عصر امس في المكلا.
وكتب خلفان تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "كلام الأرض يسمعه السماء وينطق من يقل في فيه ماء".
وأضاف: "ألا قولوا الحقيقة وأعلنوها.. مكلاكم بها كشف الغطاء".
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