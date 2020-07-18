شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء للعميد علي الحنشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى العميد الركن علي حيدره الحنشي في استشهاد نجله الرائد مقبل علي حيدره الحنشي والى كافة ال الحنشي.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، عبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

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