وزير الإعلام: قرى طوق صنعاء فقدت غالبية شبابها وقيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في القصور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال ‏وزير الاعلام معمر الارياني ان ما تقوم به مليشيا الحوثي من حشد بالترغيب والترهيب للمغرر بهم من أبناء القبائل في قرى وعزل مديريات طوق صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسمى النكف القبلي بهدف تعويض خسائرها البشرية الفادحة والزج بهم في جبهات القتال دون اي خبرة قتالية هي جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

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‏وأوضخ وزير الاعلام في تصريح وفقالوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان المعلومات الواردة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تؤكد ان عدد من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها ولم يتبقى فيها سوى كبار السن والنساء بعد أن غسلت المليشيا عقولهم ودفعت بهم لمحارق موت مفتوحة، بينما قيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة المختطفة صنعاء.

‏ووجه الارياني الدعوة لمشائخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز المليشيا وعدم الرمي بأنفسهم وفلذات أكبادهم لموت محقق في جبهات القتال ضد الدولة والجمهورية وإخوانهم اليمنيين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خدمة لمخططها الانقلابي والمشروع التوسعي لملالي ايران.