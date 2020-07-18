أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2020 وهي كالتالي :

نيران حوثية تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490831/ القوات الجنوبية تكسر ثلاث هجمات منفصلة للمليشيات شمال شرقي الحُشاء https://www.elyamnelaraby.com/490842/ هجوم حوثي واسع على مواقع مليشيا الحوثي في قانية شمال البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/490851/ الجيش الوطني يشن هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة قانية https://www.elyamnelaraby.com/490861/ Advertisements آلاف يحتشدون في المكلا دعماً للإدارة الذاتية وبن بريك يؤكد : حضرموت هي مرتكز الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/490862/ وصول 341 من العالقين اليمنيين في الإمارات ومصر إلى مطار سيئون https://www.elyamnelaraby.com/490883/ تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات https://www.elyamnelaraby.com/490884/ هادي يؤكد إهتمام الدولة بحضرموت لأهميتها الوطنية والتنموية https://www.elyamnelaraby.com/490887/ بالصور.. مظاهرات حاشدة بالتربة تنديداً بمخططات الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/490891/

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