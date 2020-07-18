شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة شرف تهز الأردن : لن تصدق مافعله الأب بابنته وتجاهل صرخاتها حتى ماتت (فيديو + تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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هزَّت جريمة شرف الأردن، بعد أن أقدم أب على "غسل عاره" بنحر ابنته من رقبتها وفصل رأسها عن جسدها بعد تهشيم رأسها، وسط مطالبات بالقبض عليه والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وتصدر هاشتاغ #صرخات_أحلام قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في الأردن؛ حيث روى مغردون تفاصيل الحادثة المأساوية وسط انقسام في الشارع ما بين مؤيد ومعارض لما حدث.

وقال مغردون: "كانت الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة وإذا بصوت صراخ فتاة تركض في الشارع العام في منطقة صافوط في العاصمة عمَّان؛ هربًا من والدها والدماء تسيل من رقبتها".

وأضافت الرواية: "كانت الفتاة تستنجد بوالدتها التي لم تحرك ساكنًا ليلحقها والدها ويمسكها ويحطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مسمع ومرأى من سكان المنطقة".

وأشارت الرواية المتداولة إلى أن والد الضحية أحلام "جلس بعد أن قتلها يشرب كأسًا من الشاي وكأن شيئًا لم يحدث"، لافتةً إلى أن "بعض السكان حاولوا الاقتراب من جثة أحلام إلا أن إخوتها منعوهم".

لا ولا اشي بس هادا صوت بنت وهي بتنقتل من ابوها مبارح !بالضرب وشخط الرقبه وبطوله قاضيه💔وبشهادة الجيران قالو انو راسها من الضربات ذاب!😡والموضوع كان كثير طبيعي عند الحيوان ابوها، وفوق هيك قعد يدخن ويشرب شاي وهي بتنزف وبتنازع جنبو! وهو مستمتع ب انجازو العظيم#صرخات_احلام pic.twitter.com/zAd8hVdcpO — safa🇵🇸 (@safa291120) July 18, 2020

وذكر ناشطون، أن الضحية "أحلام" كانت تعرضت للتعنيف من قِبل أسرتها عدة مرات وقد حاولت الهرب وفي إحدى المرات لجأت إلى حماية الأسرة لينتهي الأمر في كل مرة إلى كتابة تعهد من قِبل أسرتها بعدم التعرض لها.

وأكد مغردون أن قتل الفتاة "أحلام" بسبب جريمة شرف وأن الأب كان يريد "غسل عاره"، إلا أن ناشطين اعتبروه ليس مبررًا لقتلها، مطالبين بتوقع عقوبة الإعدام بحق الأب.