شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تباغت المغتربين بهذا القرار..غرامة 40 الف ريال سعودي والترحيل لمن يرتكب هذه المخالفة وتطبيق القرار يبدأ يوم غدا الأحد والان مع التفاصيل

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