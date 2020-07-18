شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أنباء عن وفاة أمير الكويت الشيخ" صباح الاحمد " قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي انباء عن وفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد مساء اليوم السبت عقب دخولة احد المستشفيات وبنفس الوقت نقل التلفزيون الرسمي الكويتي خبر تسلم ولي العهد الشيخ نواف الاحمد مهام امير البلاد .

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