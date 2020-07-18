شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة انفجار خط أنابيب النفط في إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة انفجار خط أنابيب النفط في منطقة خور موسى في الأحواز جنوب غربي إيران. وبدا في المقطع المتداول خط أنابيب النفط انفجر في منطقة خور موسى بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، مما أثار غضب واستياء متداولي الفيديو. Advertisements يذكر أنه في مارس الماضي، قتل 5 أشخاص وجرح عدد آخرين بانفجار أنبوب نفط في ذات المدينة.

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