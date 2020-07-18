شكرا لمتابعة خبر عن سقوط مدوي للمجلس لانتقالي في حضرموت وأبناء المحافظة يرفعون راية النصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، عن سقوط مدوي لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، في محافظة حضرموت، عقب المظاهرات الفوضوية التى دعا لها اليوم.

واكدت المصادر ان ابناء حضرموت الاصالة والتاريخ قالت كلمتها وردت علي دعوات الفوضى والارتزاق برفضها الامتثال لدعوة ممثلي مثلث الدوم في الضالع ويافع وجر حضرموت للاقتتال خلف مشروع ممول ومدعوم من الامارات.

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واشارات المصادر ان المشاركين في المضاهرات لايتجاوزون العشرات التى لبت دعوة الفوضى والارهاب والتخريب في حضرموت.

وأضاف ان ابناء حضرموت يدركون مساعي ومشروع الفوضى الممول من الامارات وان الحضارم قالوا كلمتهم بالوقوف صفا واحدا مع السلطة المحلية الداعية لبناء اليمن الاتحادي الجديد.

وقال المصدر سقط الاقزام وانتصرت حضرموت وابناءها لايمكن ان تكون حضرموت الاصاله والتجاره والاداره مع مليشيات هذا هو مثلث الانتقالي في حضرموت.

إلى ذلك، قال مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، ان حضرموت لن تكون مع مشروع قرية الزبيدي والإرهابي هاني بن بريك.

واكد ان حضرموت لم تكن في الماضي معهم ولن تكون في المستقبل معهم لانها تمتلك مشروع اكبر من مشروعهم القروي العنصري.

واضاف الرحبي، حتى لو اجتمعت حشود مليشيات أبوظبي، فلم تعد الحشود مقياس للشعبية في ظل حالة الحرب وحضور مشاريع خارجية.

واعتبر مراقبون فشل حشد الانتقالي الاماراتي في المكلا وكذلك في التربة بتعز، يكشف الدور القذر للإمارات وأدواتها في اليمن.