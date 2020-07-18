شكرا لمتابعة خبر عن مقتل عدد من قيادات الانتقالي في مواجهات مسلحة مع الحوثيين بالضالع ( الأسماء + الصور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل عدد من القيادت العسكرية التابعة لقوات الانتقالي الجنوبي ، في محافظة الضالع جنوبي اليمن .

وسيرت محافظة الضالع امس الجمعة في موكب جنائزي كبير لعدد من قتلاها الذين سقطوا في مواجهات مسلحة مع الحوثيين خلال الأسبوع المنصرم بينهم قيادات بارزة في صفوف الانتقالي مبينة أسمائهم على النحو التالي :

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ـ القائد/ عارف الدكام قائد احدى كتائب القوات الجنوبية

ـ القائد/محمد ناجي الشرعبي عم قائد القوات السلفية في الضالع رشاد الشرعبي

ـ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ/ﻓﻬﻴﻢ ﺍﻟﺸﻮﻛﻲ

ـ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ/ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺯﺭﻳﻊ

ـ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ - اﻟﻠﻮﺍﺀ83ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ

ـ ابراهيم عيدروس

- عمر محمد حمادي.