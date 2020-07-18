شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى : تفتح تحقيقًا يدين الامارات بانتهاكات ضد الإنسانية في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت محكمة فرنسية في التحقيق حول تورط ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في انتهاكات ضد الإنسانية في سجونه في اليمن.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية اليوم السبت، عما قالت إنها مصادر ذات علاقة بملف القضية، قولها إن 6 يمينيين قدموا شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

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وتضمنت الشكوى التأكيد على أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، وقد وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات، التي ارتكبتها قواته ومليشياته في اليمن تجاه المختطفين في السجون التابعة لها في اليمن.

وكانت تقارير وتحقيقات دولية كشفت على فترات متفاوتة خلال الأعوام الماضية، عن انتهاكات وحشية يتعرض لها المعتقلون اليمنيون في السجون الإماراتية في محافظات جنوب اليمن، والتي قدرت بعض التقارير عددها بنحو 42 سجنا تديرها القوات الإماراتية أو وكلاؤها المحليون الذين يمثلهم المجلس الانتقالي الجنوبي.