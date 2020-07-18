شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : بالاسم والصورة الكشف عن قضية فساد مالية بطلها قيادي في الشرعية ’’حاميها حراميها ‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف النقاب عن قضية فساد مالي جديدة ، تضاف لمسلسل الفساد المالي لحكومة معين عبدالملك ، وقيادات الشرعية تواصل نهب المال العام في ظل حالة الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اليمني جراء قطع مرتباتهم منذ سنوات.

وأكد الناشط اليمني جلال الصلاحي في تغريدة له على موقع التدوين المصغر ’’تويتر‘‘ عن قضية فساد مالي وإداري بطلها مسؤول رفيع في وزارة المالية التابعة لحكومة الرئيس هادي .

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وقال الصلاحي في تغريدته ‏حسين الشريف نائب وزير مالية الشرعية مستاجر فندق بلقيس في مارب من الحكومة ب2مليون ريال يمني بالشهر مع العلم انه مؤجر زغط واحد داخل الفندق لاحد المنظمات بمبلغ 50 الف دولار بالسنه .

وبين الصلاحي في تغريدته بأن نائب وزير المالية الشريف معه شريك اسمه فؤاد الحبيشي وأن عائدات الفند السنوية نصف مليون دولار والذي يحتوي على 70جناح .

اختتم الصلاحي تغريدته بالقول ’’مساء الشرف و الناس الكويسه وين المجحي‘‘ .

يشار إلى أن حسين الشريف محسوب على نائب مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية الملياردير أحمد العيسي والمتهم أيضا بقضايا صفقات فساد نفطية .