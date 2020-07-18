شكرا لمتابعة خبر عن بالارقام .. مصادر تكشف عن حجم ومصير المبالغ المالية التي قدمتها الإمارات للمشاركين في مظاهرات الحجرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية في الحجرية أن الإمارات تكفلت بدفع مبلغ 20.000ريال يمني لكل مواطن يخرج في المظاهرة في الحجرية ضد الحكومة الشرعية المعترف بها.

وأكدت المصادر أن طارق صالح كلف أحد التابعين له في الحجرية ، وقام بصرف المبالغ لرؤساء المجموعات من كل منطقة ، مشيرة الى أن كل مشارك استلم خمسة الف ريال فقط أثناء دخوله الى ساحة التظاهر..

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وأشارت المصادر إلى أن الإمارات دفعت مائه مليون ريال يمني وقامت مليشيا طارق صالح بصرف خمسة مليون فقط من المبلغ الإجمالي .

ونظمت الإمارات مسيرة جماهيرة ضد الحكومة الشرعية المعترف بها في الحجرية ، في خطوة انقلابية واضحة المعالم لإسقاط محافظة تعز بيد مليشياتها الإنقلابية.