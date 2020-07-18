شكرا لمتابعة خبر عن المخابرات السعودية تعتقل السفير ’’آل جابر‘‘ بمعية رشاد العليمي بتهمة محاولة الإطاحة بـالرئيس هادي ( تفاصيل حصرية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، عن اعتقال المخابرات السعودية للمستشار السابق في الرئاسة اليمنية رشاد العليمي بمعية السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بتهمة التخابر مع الامارات للإطاحة بالرئيس هادي.

وقال المصدر، إن المخابرات السعودية حصلت على معلومات تفيد بتورط مسؤولين ودبلوماسيين _من بينهم المستشار رشاد العلمي، في مخطط إماراتي يشرف عليه سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، للإطاحة بالرئيس هادي، ما استدعى من السلطات السعودية التوجيه باعتقاله وإيقاف عمله كسفير لدى اليمن.

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وكانت وسائل إعلام، كشفت وقت سابق عن توجيهات أصدرها الديوان الملكي بالسعودية بتجميد مهمة آل جابر كسفير لدى اليمن، على خليفة ما قيل إنه سرب معلومات مظللة إلى الرئيس هادي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

بالتزامن أصدر الرئيس هادي قبل أيام قرار بعزل مستشاره رشاد العليمي لأسباب لها علاقة بالكشف عن مخطط إماراتي للإطاحة به، بحسب الانباء التي تم تداولها مؤخرًا.