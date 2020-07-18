شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة ومستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا ’’طارق صالح‘‘ جنوبي تعز وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت، قبل قليل، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا طارق صالح، المدعومة إماراتيا من جهة اخرى جنوب غرب محافظة تعز غربي اليمن .

وأفاد مصدر محلي، أن اشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للقائد حبيب السامعي التابع للشرعية في تعز، وعناصر تابعة لطارق صالح في منطقة العين بالمعافر، تسببت في فوضى وتعطيل لحركة التجوال.

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وأشار المصدر، إلى القائد السامعي سبق أن تعرض لاعتداءات من قبل الفصيل العسكري الموالي لطارق صالح المدعوم إماراتيا.

وتشهد محافظة تعز منذ مطلع يوليو الجاري توترات وتصعيد عسكري وإعلامي بين قوات الجيش الوطني الموالية للتحالف والفصائل المحسوبة على الامارات ما تزال مستعرة حتى الان.

وجاءت المواجهات عقب تظاهرة حاشدة مؤيدة للواء مرتزق 35 مدرع , دعا اليها العميد طارق صالح للمطالبة برحيل قوات الجيش الوطني من المنطقة .

وأسفرت المواجهات عن مقتل نجل الضابط في اللواء 35 مدرع / وليد الذبحاني وجرح اخرين.