شكرا لمتابعة خبر عن قائد ألوية العمالقة .. يوجه بإتمام صفقة تبادل جميع الأسرى مع الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، بمدير ملف الأسرى ياسر الحدي، لمناقشة المستجدات التي توصل إليها فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى من سجون الحوثيين.

وشدد أبو زرعة على ضرورة تحرير جميع الأسرى دون استثناء، مبدياً استعداده لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى.

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ووجه قائد ألوية العمالقة مدير ملف الأسرى بالإسراع في استكمال إجراءات الإفراج عن كافة الأسرى قبل عيد الأضحى المبارك مشيداً بالدور والجهود التي يبذلها مكتب الأسرى في الساحل الغربي.