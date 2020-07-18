شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات مرعبة و مبكية لم نسمع بها من قبل .. (فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 10:53 مساءً - ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات مرعبة و مبكية لم نسمع بها من قبل .. (فيديو)

أنشأت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف قناتها الخاصة على اليوتيوب، وقالت إنها ستطل دائمًا من خلالها لتتحدث عن توقعاتها الجديدة للبنان والعالم العربي والعالم. 97866773 وفي أول فيديو لها على قناتها، حاورها المذيع اللبناني رجا ناصر الدين الذي ابتعد عن الشاشات اللبنانية لفترة. Advertisements تحدثت ليلى عن حياتها الشخصية وكيف طوّرت من قدراتها بالرؤية، كما انتقدت كل من سخر منها بسبب توقعات لم تصبها أو لم تحدث بعد. ومن أبرز ما توقعته: أرى عددًا من وزراء لبنان يستقيلون من الحكومة الحالية حوالي 3 إلى 4. حسان دياب رئيس حكومة لبنان لن يكمل ولايته لأنهم يمنعونه من القيام بأعماله أرى الجيش المصري في ليبيا وسيقف إلى جانب ليبيا للأبد أرى مصالحة قطرية سعودية اماراتية وستحدث السعودية ستصبح أوروبا الثانية بالإقتصاد والسياحة وسويسرا الشرق خصوصًا في الرياض سنسمع بأمراض جديدة لم نسمع بها من قبل في العالم اقتصاد لبنان سيتحسن لكن ليس الآن الدولار سيحلق كثيرًا نرى ثورة في لبنان وأعمال شغب 97866773 97866773

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