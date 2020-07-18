شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك تنشر صورة لها تظهر منطقة حساسة من جسدها! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 10:53 مساءً - ميريام كلينك تنشر صورة لها تظهر منطقة حساسة من جسدها!

نشرت الفنان اللبنانية ميريام كلينك صورة جديدة لها عبر تطبيق انستغرام، ظهرت فيها “منطقتها الحساسة” بشكل مقصود، فيما ظهرت بقية أجزاء جسـ.مها كما العادة في الصور التي تشاركها عبر ذات التطبيق.

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كلينك التي استلقت في الصورة على سرير، وهي ترتدي حمالة صدر باللون الزهري، وتنورة قصيرة للغاية بذات اللون، أظهرت “منطقتها الحساسة” حيث وضعت قدماً فوق قدم، بشكل مقصود.

كلينك منعت التعليق على الصورة الجديدة، فيما حققت الصورة خلال ساعات قليلة قرابة عشرة ألف اعجاب فقط، وهو رقم متواضع بالنسبة للصور التي عادة ما تنشرها الفنانة المثيرة للجدل.

كانت كلينك قد أثارت الجدل مؤخراً حول قيامها بعملية لتكبير الصدر، وهو ما بدى واضحاَ في صورة نشرتها على ذات التطبيق وتعمدت فيها اظهار صدرها من خلال ارتدائها لحمالة صدر فقط.

وسابقاً طلبت كلينك من متابعيها أن يركعوا لها وكتب ذلك بالإنكليزية، فيما عادت لتقول إنها تحلم بغزو العالم، في منشور آخر وصفت فيها نفسها وهي نائمة.

ويتابع أكثر من 800 مستخدم حساب الفنانة اللبنانية الاستعراضية عبر انستغرام، فيما تنشر هي صوراً مثيرة بشكل دائم لها، غالباً ما تكون على السرير أو في غرفة النوم.

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