تعرف على اخطر وصية بتاريخ ال" سعود"الملك الراحل عبدالله ... يوصيهم ان يفعلوا هذا الشيئ مع محمد بن سلمان ؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف احد الامراء المقربين من ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، ان الملك فى احد وصاياه طالب بتمكين الشباب من قيادة المملكة .



وأكد الأمير، ان الملك الراحل كان يرى ان الشباب يتمتع بمزايا أساسية توفر له أهلية خاصة في مشاريع التغيير ومنها الطاقة والحيوية المتجددة والمتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات والأحداث، وعلو الهمة والقدرة على العطاء البدني والعقلي، والطموح المتجدد والكبير وعدم الاستسلام واليأس، وحب المغامرة ومواجهة التحديات وعدم الخوف، ورفض الذلة والاستسلام للظلم أو التعايش معه، والقدرة على التطوير والتطور، والتخفف من أعباء الدنيا .

وقال المصدر المقرب من الملك الراحل ، انه كان يرى كل تلك الصفات تتوفر فى شاب من أفراد العائلة وهو الأمير محمد بن سلمان، وأنه يتمنى أن يتقلد الأمير الشباب منصب قيادى بالمملكة وهو ما تحقق بعد وفاته

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