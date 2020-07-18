شكرا لبحثكم عن خبر تعز...ابناء الحجرية يخرجون تظاهرة حاشدة رفضاً لمخطط تفكيك اللواء 35 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت تظاهرة حاشدة، اليوم، في مناطق الحجرية غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) رفضاً لـ"ملشنة" منطقتهم والمطالبة بتعيين قائد جديد للواء 35 مدرع. Advertisements وتجمع المتظاهرون الذين احتشدوا من المعافر والصلو وسامع وبني حماد والتربة والنشمة أمام مقر اللواء 35 مدرع مطالبين بإقالة العميد الركن عبدالرحمن الشمساني الذي عينه هادي الاسبوع الماضي خلفاً لقائده السابق العميد الركن عدنان الحمادي الذي اغتيل أواخر العام الماضي. ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات ترفض فرض قيادة للواء 35 مدرع ممن وصفوهم بـ"الضباط المتآمرين" على القائد الشهيد عدنان الحمادي ومساعي تفكيك اللواء الذي يقف ضد تحركات الإخوان في الحجرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز...ابناء الحجرية يخرجون تظاهرة حاشدة رفضاً لمخطط تفكيك اللواء 35 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.